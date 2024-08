Computerspiele-Messe Halunken und Monsterjäger: 7 Highlights von der Gamescom

Avowed gilt trotz des unaussprechlichen Titels als große Rollenspiel-Hoffnung. Dahinter steckt Obsidian, das Entwicklungsstudio von Fallout: New Vegas und Pillars of Eternity. Aus letzterem kommt auch die Spielwelt für Avowed - nur jetzt in der Ego-Perspektive und nicht mehr in der Draufsicht. Spielende schlüpfen in die Rolle eines Magiers, der auf eine Insel geschickt wird, um dort eine mysteriöse Seuche zu untersuchen. Vorab versprochen wurden schwierige Entscheidungen, die die Spielenden treffen müssen, und daraus folgend mehrere mögliche Enden. Avowed soll am 18. Februar 2025 für Xbox und PC erscheinen. Die Preise beginnen bei 70 Euro.