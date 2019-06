Smartphone : Handy mit Vertrag oder ohne

Unsere heutige Gesellschaft ist ohne das Smartphone nicht mehr vorstellbar. Nahezu alle Altersgruppen nutzen heutzutage das Handy, das längst weit mehr als ein einfaches Kommunikationsmittel ist.

Das moderne Smartphone ist weit mehr als ein Handy. Schließlich bieten die Geräte allerlei Annehmlichkeiten, die auch schnell in einer Sucht resultieren können. Doch nichtsdestotrotz ist ein Handy für die meisten Nutzer eine Bereicherung, die unser Leben verändert und in vielerlei Hinsicht ebenfalls erleichtert.

Eine große Auswahl an Geräten

Inzwischen ist die Auswahl für Smartphones so groß, dass jeder Interessent ein Handy mit Vertrag oder ohne abschließen kann. Als Flaggschiffe dominieren zwar noch immer Geräte der Marken Samsung und Apple den Markt. Doch auch andere Produzenten verstehen es, mit ihren Handys und besonderen technischen Innovationen zu überzeugen. Starke Performances sind das Steckenpferd der Geräte. Dadurch ist schnell das passende Modell gefunden, das eigenen Bedürfnissen und alltagstauglichen Anforderungen am ehesten gerecht wird.

Bei einer stetigen Nutzung der Handys bleibt es allerdings nicht aus, dass die Grenzen zwischen digitaler und realer Welt zunehmend verschmelzen . Die meisten Handybesitzer sind durch ein Smartphone jederzeit erreichbar. Soziale Medien wie WhatsApp oder Instagram sind ein stetiger Begleiter. Für viele Menschen ist es mittlerweile gang und gäbe, ihren Alltag mit der digitalen Community zu teilen und dadurch automatisch in die digitale Welt einzutauchen. Doch genau diese stetige Erreichbarkeit ist für Smartphonebesitzer auch ein hoher Stressfaktor. Chefs genießen das Privileg, mit ihren Angestellten jederzeit in Kontakt treten zu können . Die jederzeitige Erreichbarkeit erhöht außerdem im privaten Bereich das Stressniveau.

Insbesondere jüngere Generationen verlieren eine gesunde Distanz zum Smartphone. Apps sind mittlerweile eine wichtige Hilfe, um alltägliche Dinge zu regeln. Dadurch baut sich ein sozialer Druck auf. Denn häufig entscheidet die Anzahl an Beiträgen in sozialen Netzwerken über die Beliebtheit der Kinder und Jugendlichen. Doch im Gegenzug haben viele Handybesitzer auch sehr viel Freude daran, die Geräte als Informationsquelle und Kommunikationsmittel zu nutzen. Fluch oder Segen? Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Doch wer ein Handy in Maßen nutzt, profitiert gewiss von den technischen Vorteilen dieses Geräts.