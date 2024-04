Sogar an der Mosel Hier finden Sie zehn echte Orte aus den Harry-Potter-Filmen

In der Nähe des Glenfinnan-Viadukts befindet sich laut eventreise.de ein länglicher See, der Loch Shiel. Dieser diente in den Filmen als Kulisse des Sees neben Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei. Hier flog zum Beispiel Harry auf dem Rücken von Seidenschnabel über den See und eine der Aufgaben des Trimagischen Turniers wurde dort absolviert.