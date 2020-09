Regeln für Homeoffice und das mobile Arbeiten : Herausforderung Homeoffice

Immer mehr Mitarbeiter arbeiten vom Homeoffice aus. Das birgt Risiken für die Unternehmen. Insbesondere wenn ein Unternehmer beim Aufbau einer ordentlichen IT-Struktur seine Pflichten nicht ernst nimmt, muss er unter Umständen am Ende mit seinem Privatvermögen haften. Durch Cyber-Angriffe kann es hier zu hohen Schäden kommen, die sich im Vorfeld vermeiden lassen.

Ganz wichtig ist, dass es für das Homeoffice und für das mobile Arbeiten Regeln gibt. Diese Regeln gelten in erster Linie für die Menschen. Wer in einem öffentlichen Raum arbeitet, beispielsweise in einem Co-Working-Space, sollte beispielsweise ein Sichtschutzfilter vor dem Notebook installiert sein. So können die Daten nicht einfach ausgespäht werden.

In vielen Unternehmen ist die Verbindung mit dem Unternehmen aus dem Homeoffice bereits gesichert. Die Mitarbeiter nutzen einen VPN-Client, um Zugang zum Unternehmensnetzwerk zu erhalten. Doch in den meisten Fällen haben die Mitarbeiter nur ein einfaches Passwort für ihren Zugang. Einfache Passwörter haben den Vorteil, dass sie leicht zu merken sind. Andererseits sind sie auch leicht zu knacken. Hier kann die Multi-Faktor-Authentifizierung zu mehr Sicherheit verhelfen. Multi-Faktor-Authentifizierung kennen viele schon aus dem Homebanking. Sie macht es so gut wie unmöglich, Nutzerdaten zu stehlen und sich auf diesem Weg Zugang zum Unternehmensnetzwerk zu verschaffen.