Bei iOS-Nutzern beliebt : Hinein ins andere Leben: Die Top-Games aus dem App Store

Den jungen Mann küssen oder doch lieber weglaufen? Im Game «BitLife DE» gilt es die richtigen Entscheidungen zu treffen. Foto: App Store von Apple/dpa-infocom

Berlin iOS-Gamer scheinen aktuell besonders entscheidungsfreudig: In Spielen wie „BitLife DE - Lebenssimulation“ oder „Love Fantasy: Match & Stories“ dreht sich alles darum, im Verlauf der eigenen Geschichte die Weichen richtig zu stellen.

Der Spiele-Klassiker Monopoly dürfte wohl schon so manche Familie für ganze Abende an den Tisch gefesselt haben. Auch als App steht „Monopoly“ aktuell wieder hoch im Kurs und landet auf Platz 2 der meistgekauften iPhone-Games (Preis: 3,99 Euro). Das reale Leben kurz hinter sich lassen und großen Visionen zu folgen - das klingt ja auch nur zu verlockend.

Einen ähnlichen Nerv trifft das Game „BitLife DE - Lebenssimulation“. Von der Geburt bis ins hohe Alter können Spieler hier den Lauf ihres virtuellen Lebens mitbestimmen, indem sie folgenreiche Entscheidungen treffen: Regelkonform verhalten oder rebellieren? Den jungen Mann küssen oder doch lieber weglaufen? Das Game gibt es kostenlos im App Store, und es erreicht Platz 6 der meistgeladenen Spiele.

Wer vor allem auf Romantik und Styling steht, der spielt „Love Fantasy: Match & Stories“. Auch hier geht es um die richtigen Entscheidungen: Mit welchem optischen Makeover überzeuge ich mein Date und öffne die Tür zu einer echten Lovestory? Das ebenfalls kostenlose Game landet auf Platz 9.

Meistgekaufte iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 6,99

2 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99

3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99

5 Pou Zakeh Limited 1,99

7 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99

8 Schlag den Star bitComposer Interactive GmbH 2,99

9 Five Nights at Freddy's 2 Clickteam, LLC 2,99

10 Mein Kind Lebensborn Sarepta Studio AS 2,99

Meistgeladene iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Slap And Run Voodoo kostenlos

2 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos

3 Coloring Match SUPERSONIC STUDIOS LTD kostenlos

4 Count Masters: Lauf-Spiele 3D Tap2Play LLC kostenlos

5 Project Makeover Magic Tavern, Inc. kostenlos

6 BitLife DE - Lebenssimulation Goodgame Studios kostenlos

7 Paper Fold Good Job Games kostenlos

8 ROBLOX Roblox Corporation kostenlos

9 Love Fantasy: Match & Stories Appzoa Tech Co., Limited kostenlos

10 Zen Match - Relaxing Puzzle Good Job Games kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 6,99

2 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99

3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99

4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

5 DAS SPIEL DES LEBENS 2 Marmalade Game Studio 2,99

6 Stardew Valley Chucklefish Limited 4,99

7 EXIT - Der Fluch von Ophir USM 5,99

8 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 5,99

9 Pou Zakeh Limited 1,99

10 Five Nights at Freddy's Clickteam, LLC 2,99

Meistgeladene iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Hay Day Supercell kostenlos

2 Home Painter - Fill Puzzle ??? kostenlos

3 Brain Test: Knifflige Rätsel UNICO STUDIO LLC kostenlos

4 ROBLOX Roblox Corporation kostenlos

5 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos

6 Project Makeover Magic Tavern, Inc. kostenlos

7 Magic Tiles 3: Piano Game Amanotes Pte. Ltd. kostenlos

8 Happy Color® Malen nach Zahlen X-Flow kostenlos

9 Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. kostenlos

10 Township Playrix kostenlos

© dpa-infocom, dpa:211208-99-300442/10

(dpa)