Audio-Player Porta - Das Tor zur Geschichte: Alle Episoden zum Hören

1935: In einem Seitental der Mosel bei Trier floriert eine Schuhfabrik, doch die jüdischen Besitzer werden von den Nazis drangsaliert, ihre Firma in den Konkurs getrieben. Sie müssen emigrieren, während die Firma mit einem neuen Chef durchstartet und bis in die Gegenwart erfolgreich ist. Über die Geschichte des Unternehmens Romika in Gusterath haben wir uns mit dem Heimatforscher und Buchautor Heinz Ganz-Ohlig unterhalten.