Zaubern bis zum Bossgegner : „Hogwarts Legacy“: Magischer Spaß nicht nur für Potter-Fans

Berlin Mit „Hogwarts Legacy“ bekommt das Harry-Potter-Universum ein lang erwartetes Mystery-Videospiel mit Zaubersprüchen und vielen Geheimnissen. Doch nicht alles ist so perfekt, wie es scheint.

Harry Potter sucht man dort jedoch vergeblich, denn die Handlung findet lange vor der Buchreihe statt. Im späten 19. Jahrhundert werden Spielerinnen und Spieler als junge Magier in eines der vier Häuser von Hogwarts aufgenommen.

Unterricht und uralte Magie

In der offen begehbaren Spielwelt nimmt man aber nicht nur brav am Unterricht teil, sondern geht auch einigen Geheimnissen auf den Grund. Was etwa verbirgt sich hinter den Zaubern der uralten Magie, denen man selbst plötzlich mächtig ist?