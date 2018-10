später lesen Leder-Laptop HP stellt Spectre Folio vor FOTO: HP FOTO: HP Teilen

Twittern

Teilen



Nicht weniger als den PC neu erfinden will HP mit seinem neuen Convertible-Laptop Spectre Folio. Das Gerät verbindet Laptop und Hülle in einem und lässt sich in drei Positionen bedienen: als klassischer Laptop, als nach hinten geneigtes stehendes Tablet sowie als flaches Tablet. dpa