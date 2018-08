später lesen IFA in Berlin Huawei zeigt neuen Smartphone-Chip und Smartspeaker AI Cube FOTO: Robert Günther FOTO: Robert Günther Teilen

Der chinesische Huawei-Konzern kämpft mit einem neuen Hochleistungschip gegen die Dominanz des Rivalen Qualcomm in hochwertigen Android-Smartphones an. Huawei präsentierte auf der Technik-Messe IFA in Berlin (bis 5. September) das Chip-System Kirin 980. dpa