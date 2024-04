Mehr als nur starke Passwörter Identitätsdiebstahl: Diese 7 Tipps schützen Sie besser

Klicken Sie niemals Links an, die in E-Mails von Unbekannten enthalten sind - sie führen oft zu gefälschten Seiten, auf denen man dann seine persönlichen Daten eingeben soll. Dadurch fallen sie in die Hände der Betrüger. Ebenfalls wichtig: Öffnen Sie keine Anhänge von solchen Nachrichten. Wer das tut, riskiert, dass sich Viren auf dem Gerät ausbreiten, mit denen Kriminelle persönliche Daten ausspähen.