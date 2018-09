später lesen Neue Funktion In Google-Suche leichter an frühere Ergebnisse kommen FOTO: Lukas Schulze FOTO: Lukas Schulze Teilen

Mit neuen Funktionen in der Suche will Google Nutzern unter anderem den Zugriff auf vergangene Suchfragen erleichtern. Wie der Konzern in einem Blogeintrag mitteilte, sehen Nutzer nach dem Start der Suche, ob sie schon einmal nach dem Begriff gesucht haben und welche Seiten sie angeklickt haben. dpa