Digitalisierung : Industrie 4.0 und das Internet der Dinge: Zukunft wird Realität

Neue Technologien formen in rasantem Tempo eine Industrie der Zukunft. Business Intelligence, künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge und selbstlernende Algorithmen: All diese Entwicklungen beeinflussen den Arbeitsmarkt und auch das gesellschaftliche Leben der Zukunft.

Die sogenannte Business Intelligence gewinnt in diesem Zusammenhang an Bedeutung. Mit Business-Intelligence-Lösungen lassen sich die internen Daten eines Unternehmens effizient organisieren und analysieren . Damit liefert die Business Intelligence eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die strategische Ausrichtung von Unternehmen.

In immer kürzeren Abständen vervielfacht sich die Menge an Daten, die Unternehmen produzieren. Der professionelle Umgang mit Daten ist daher von immer größerer Wichtigkeit für den Erfolg moderner Unternehmen. Eine weitere Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg ist die Fähigkeit, Netzwerke zu managen. Gerade kleineren Unternehmen und Start-ups bietet dies wesentliche Vorteile: Durch die smarte Vernetzung können sich auch kleinere Unternehmen am Markt behaupten und gegenüber den Marktgiganten ihre Flexibilität erfolgreich ausspielen. Nicht ohne Grund zieht es gerade junge Arbeitnehmer zunehmend in agile und innovative Unternehmen, die ein selbstbestimmtes, vernetztes und flexibles Arbeiten ermöglichen.