Infostrecke Kennen Sie diese Fakten zur Star-Wars-Reihe?

4. Running Gag

Nachdem der Satz „Ich hab ein mieses Gefühl bei der Sache“ (im Original: „I have a bad feeling about this“) das erste Mal in „Star Wars - Eine neue Hoffnung“ vorkam, baute George Lukas ihn leicht variiert in jeden weiteren Teil ein. Der Satz findet sich auch in den Episoden VII bis IX. Die wohl kreativste Variante findet sich in „Die letzten Jedi“, in dem der Droide BB-8 den Satz in Piepstönen wiedergibt.