Innenleben des Android-Smartphones herausfinden mit „CPU-Z" FOTO: Britta Pedersen

Was steckt eigentlich in meinem Smartphone? Ohne die genaue Modellbezeichnung ist es nicht immer einfach herauszufinden, welcher Prozessor beispielsweise in einem Handy verbaut ist. Mit der App „CPU-Z“ bekommen Nutzer ausführliche Informationen über das Innenleben. dpa