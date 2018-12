später lesen Neuigkeiten Instagram unterstützt jetzt auch Sprachnachrichten FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Im Fotonetzwerk Instagram können nun in den Direktnachrichten auch Sprachaufzeichnungen verschickt werden. Diese können nach Angaben von Instagram bis zu eine Minute lang sein und können in privaten Chats, aber auch in Gruppen verschickt werden. dpa