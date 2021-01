Triple Play im Warentest : Internet, Telefon und TV: Wenn sich einer um alles kümmert

Berlin Triple Play? Ob das was mit Tennis zu tun hat? Eher nicht. Mit diesem Begriff bezeichnen Telekommunikationsanbieter Tarife, die neben Internet und Telefon auch Fernsehen umfassen. Braucht man das?

Wichtig ist, dass nicht alle Anbieter überall in Deutschland aktiv sind. Und selbst in Orten, an denen ein bestimmtes Unternehmen seine Dienste anbietet, stehen nicht alle Anschlussarten und Internet-Geschwindigkeiten in jeder Straße zur Verfügung. Wer also bestimmte Tarife in die engere Auswahl gezogen hat, kann und sollte auf den Anbieterseiten die Verfügbarkeit für seine Adresse prüfen.