iOS-Apps: Arbeiten wie die Profis ist angesagt

Für digitale Künstler führt wohl kaum ein Weg an „Procreate“ vorbei - zumindest nicht, wenn man auf ein mobiles Arbeitsgerät Wert legt. Mit der App steht jederzeit eine große Auswahl an Pinseln, Farben und Effekten bereit. dpa

Das Wischfinger-Tool ermöglicht es, die Farben für jeden Pinsel zu verwischen. Außerdem verfügen Nutzer über eine Leinwandauflösung bis zu 16K und einen 64-Bit-Farbraum. Die 10,99 Euro teure iPad-App landet in dieser Woche auf Platz 3.

Nicht ganz so gut schneidet der gleichteure „PDF Expert von Readdle“ ab. Möglicherweise fehlt dem Instrument der Spaßfaktor, doch beim Erstellen, Lesen oder Verwalten von Dokumenten bietet es viel Unterstützung. So können etwa handschriftliche Texte, Stempel und Unterschriften eingefügt werden. Auch erleichtert das Programm das Ausfüllen von PDF-Formularen. Dennoch schafft es der PDF-Experte nur auf Rang 9.

Das Chart-Schlusslicht unter den iPad-Apps bildet „Affinity Photo“, was vor allem an dem Preis von 21,99 Euro liegen dürfte. Doch Nutzer erhalten dafür eine umfangreiche Funktionspalette. Sie können mit einer unbegrenzten Anzahl an Ebenen arbeiten. Auch vergrößert das Anpassen von Belichtung, Schwarzpunkt, Leuchtkraft, Weißabgleich und Schatten den Gestaltungsspielraum.

Meistgekaufte iPhone Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema Threema GmbH 3,49

3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

4 Alto's Odyssey Snowman 5,49

5 Minecraft Mojang 7,99

6 Oje, ich wachse! Domus Technica 2,29

7 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

8 Pocket Build MoonBear LTD 1,09

9 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 3,49

10 Das Spiel des Lebens Marmalade Game Studio 3,49

Meistgeladene iPhone Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 McDonald’s Deutschland McDonald's Deutschland kostenlos

2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

3 YouTube: Ansehen&Entdecken Google, Inc. kostenlos

4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

5 Dunk Line Ketchapp kostenlos

6 Baseball Boy! Voodoo kostenlos

7 Snapchat Snap, Inc. kostenlos

8 Google Maps - GPS Navigation Google, Inc. kostenlos

9 Messenger Facebook, Inc. kostenlos

10 Facebook Facebook, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99

2 Minecraft Mojang 7,99

3 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

4 Alto's Odyssey Snowman 5,49

5 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

6 Duet Display Duet, Inc. 10,99

7 WzPad für WhatsApp Pro Wzp Solutions Lda 2,29

8 The Room Fireproof Games 1,09

9 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99

10 Affinity Photo Serif Labs 21,99

Meistgeladene iPad Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

2 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

3 WzPad für WhatsApp für iPad Wzp Solutions Lda kostenlos

4 YouTube: Ansehen&Entdecken Google, Inc. kostenlos

5 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos

6 ImmobilienScout24 - Immobilien ImmobilienScout GmbH kostenlos

7 ZDFmediathek ZDF kostenlos

8 Taschenrechner Pro+ für iPad Apalon Apps kostenlos

9 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos

10 Google Maps - GPS Navigation Google, Inc. kostenlos