Für iPhone und iPad : iOS-Apps: Den menschlichen Körper erforschen

Berlin In dieser Woche stehen die iOS-App-Charts im Zeichen der Medizin. Gleich drei solcher Titel haben es in die Top Ten geschafft. Ganz vorn landet der „Atlas der Humananatomie 2020“.

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Atlas der Humananatomie 2020 Visible Body 1,09 2 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 3 Threema Threema GmbH 3,49 4 Football Manager 2020 Mobile SEGA 9,99 5 Minecraft Mojang 7,99 6 Anatomie&Physiologie Visible Body 1,09 7 Mini Metro Dinosaur Polo Club 1,09 8 Physiologie&Pathologie Visible Body 1,09 9 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49 10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Walkie-talkie - COMMUNICATION Corentin Larroque kostenlos 2 Minecraft Earth Mojang kostenlos 3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 4 Ink Inc. - Tattoo Drawing Lion Studios kostenlos 5 Brain Out EYEWIND LIMITED kostenlos 6 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 7 YouTube Google LLC kostenlos 8 Amazon Amazon kostenlos 9 McDonald’s Deutschland McDonald's Deutschland kostenlos 10 Google Maps - Transit&Essen Google LLC kostenlos

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Atlas der Humananatomie 2020 Visible Body 1,09 2 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 3 Notability Ginger Labs 9,99 4 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 5 Anatomie&Physiologie Visible Body 1,09 6 Physiologie&Pathologie Visible Body 1,09 7 Muscle Premium Visible Body 1,09 8 Minecraft Mojang 7,99 9 Mini Metro Dinosaur Polo Club 1,09 10 Football Manager 2020 Touch SEGA 21,99



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

2 Messaging für WhatsApp - iPad Burak Acemoglu kostenlos

3 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

4 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos

5 Minecraft Earth Mojang kostenlos

6 YouTube Google LLC kostenlos

7 Amazon Amazon kostenlos

8 Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. kostenlos

9 Rechner für iPad + Beijing Free Calculator Technology Co., Ltd kostenlos

10 Microsoft PowerPoint Microsoft Corporation kostenlos