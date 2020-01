Diese Apps liegen im Trend : iOS-Charts: 80er-Jahre-Filter und Rätselspaß

Die App „Dazz - Filter Kamera“ liegt auf dem zweiten Platz der meistgeladenen iPhone-Apps. Foto: App Store von Apple/dpa-infocom.

Berlin Filterapps für die Smartphonekamera liegen schon lange im Trend. Auch diesmal schafft es eine solche Fotobearbeitungsapp in die iOS-Charts. Außerdem populär ist aktuell ein kniffliger Rätselspaß mit Suchtfaktor.

Eine App, die in dieser Woche besonders gut ankommt, ist „Dazz - Filter Kamera“. Sie dürfte vor allem mit einem Nostalgie-Trick punkten: Denn Nutzer können ihre Fotos wie in den 1980er Jahren aussehen lassen.

Im Gegensatz zu anderen Fotobearbeitungsapps muss hier nicht viel eingestellt werden - der Filtereffekt ist nur ein Klick entfernt. „Dazz“ liegt auf Platz zwei der meistgeladenen iPhone-Apps.

Knobelfreunde kommen bei „Brain Out“ auf ihre Kosten. Das knifflige Rätselspiel hat viele Level und bietet dadurch langen Spielspaß. In dieser Woche hat es die App auf den vierten Platz der meistgeladene iPhone-Apps geschafft.

Freunde der Filmkunst greifen aktuell vor allem auf „Amazon Prime Video“ zurück. Mit dem On-Demand-Dienst lassen sich Filme und Serien bequem von der Couch aus abrufen. Auf dem iPad liegt die App aktuell sogar noch vor dem Branchenprimus „Netflix“.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

2 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

4 Threema Threema GmbH 3,99

5 Minecraft Mojang 7,99

6 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 3,49

7 Forest SEEKRTECH CO., LTD. 2,29

8 TouchRetouch ADVA Soft GmbH 2,29

9 Procreate Pocket Savage Interactive Pty Ltd 5,49

10 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Woodturning 3D Voodoo kostenlos

2 Dazz - Filter Kamera App haiyan wang kostenlos

3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

4 Brain Out EYEWIND LIMITED kostenlos

5 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

6 TikTok TikTok Inc. kostenlos

7 YouTube Google LLC kostenlos

8 Google Maps - Transit&Essen Google LLC kostenlos

9 Mein dm Deutschland dm-drogerie markt GmbH + Co. KG kostenlos

10 Spotify: Musik und Podcasts Spotify Ltd. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99

2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

3 Notability Ginger Labs 9,99

4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

5 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

6 Minecraft Mojang 7,99

7 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49

8 MyScript Calculator MyScript 3,49

9 Duet Display Duet, Inc. 10,99

10 The House of Da Vinci 2 Blue Brain Games 5,49

Meistgeladene iPad-Apps