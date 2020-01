Beliebte Apps : iOS-Charts: Bunte Video-Apps und Holzschnitzkunst

Das Videoportal „TikTok“ landet in den aktuellen iOS-App-Charts knapp hinter „YouTube“ auf dem 6. Platz. Foto: App Store von Apple/dpa-infocom.

Berlin Die Leidenschaft, selbst aufgenommene Videos und Fotos mit Leuten zu teilen, ist bei App-Store-Nutzern ungebrochen. Ein anderer Eifer zeigt sich beim handwerklichen Gestalten - auch wenn das Material nur virtuell ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Einem Stück Holz Form und Farbe geben: Die simple Idee von „Woodturning 3D“ scheint der Apple-Community derzeit besonderen Spaß zu machen. Nach getaner Arbeit erhält der Holz-Schnitzer eine Auswertung und etwas Geld. „Woodturning 3D“ ist die meistgeladene App in dieser Woche.

Social-Media-Apps sind für viele iOS-Nutzer ein Muss. So schafft es selbst der etwas abgeschlagene Instagram-Konkurrent „Snapchat“ in dieser Woche in die Charts. Mit der Messenger-App können Fotos und Videos mit Filtern, Text und Emojis versehen werden, um sie anschließend mit Freunden zu teilen.

Um Videos geht es auch bei der App „TikTok“. Hiermit lassen sich nicht nur jede Menge Musikclips ansehen. Es gib auch die Möglichkeit, selbst kurze Clips aufzunehmen und zu bearbeiten. Ähnlich wie bei „Snapchat“ stehen dem User dazu diverse Filter, Sticker und Spezialeffekte zur Verfügung.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema Threema GmbH 3,99

3 Minecraft Mojang 7,99

4 TouchRetouch ADVA Soft GmbH 2,29

5 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49

6 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 3,49

7 Forest SEEKRTECH CO., LTD. 2,29

8 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

10 WatchChat 2: for WhatsApp Alexander Nowak 3,49

Meistgeladene iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Woodturning 3D Voodoo kostenlos

2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

3 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

4 Brain Out EYEWIND LIMITED kostenlos

5 YouTube Google LLC kostenlos

6 TikTok TikTok Inc. kostenlos

7 Google Maps - Transit&Essen Google LLC kostenlos

8 Spotify: Musik und Podcasts Spotify Ltd. kostenlos

9 eBay Kleinanzeigen Marktplaats BV kostenlos

10 Snapchat Snap, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99

2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

3 Notability Ginger Labs 9,99

4 Minecraft Mojang 7,99

5 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

6 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49

7 MyScript Calculator MyScript 3,49

8 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

9 Scanner Pro: PDF Scanner App Readdle Inc. 4,49

10 Duet Display Duet, Inc. 10,99

Meistgeladene iPad-Apps