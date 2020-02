Beliebte Apps : iOS-Charts: Warn-App und Künstlertool

Die App „NINA“ hat es auf Platz drei der meistgeladenen iPhone-Apps geschafft. Foto: App Store von Apple/dpa-infocom.

Berlin Bei Gefahren wie Sturm oder Hochwasser wollen Menschen schnell informiert werden. Das geht am besten mit einer Warn-App - ein Angebot, das bei iOS-Nutzern derzeit gut ankommt. Ebenfalls beliebt: Eine App zum Abschalten.

Ob Wetterwarnungen, Notfalltipps oder Hochwasserinformationen - die App NINA warnt deutschlandweit vor einer Vielzahl von Gefahren.

Nutzer können zudem ihren Standort angeben und so lokale und regionale Warnmeldungen erhalten. Die App wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe herausgegeben und liegt in dieser Woche auf Platz drei der meistgeladenen iPhone-Apps.

Kreative Köpfe kommen bei „Procreate“ auf ihre Kosten. Die App verwandelt das iPad in einen Werkzeugkasten zum Zeichnen und Malen. Bei den meistgekauften iPad-Apps belegt das Tool den zweiten Platz.

Oft stellt das Smartphone eine willkommene Ablenkung von anderen Aufgaben dar. Wer seine Bildschirmzeit reduzieren möchte, kann dies mithilfe der App „Forest“ tun. Hier ist der Nutzer umso erfolgreicher, je länger er das Handy nicht benutzt. Die App schafft es auf Platz sechs der meistgekauften iPhone-Apps.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

3 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

4 Threema Threema GmbH 3,99

5 Minecraft Mojang 7,99

6 Forest SEEKRTECH CO., LTD. 2,29

7 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 3,49

8 WeatherPro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

9 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49

10 WatchChat 2: for WhatsApp Alexander Nowak 3,49

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Woodturning 3D Voodoo kostenlos

2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

3 NINA Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe kostenlos

4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

5 YouTube Google LLC kostenlos

6 Brain Out EYEWIND LIMITED kostenlos

7 Countdown App Ryan Boyling kostenlos

8 TikTok TikTok Inc. kostenlos

9 Google Maps - Transit&Essen Google LLC kostenlos

10 Spotify: Musik und Podcasts Spotify Ltd. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99

2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

3 Notability Ginger Labs 9,99

4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

5 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

6 Minecraft Mojang 7,99

7 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

8 Scanner Pro: PDF Scanner App Readdle Inc. 4,49

9 MyScript Calculator MyScript 3,49

10 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49

Meistgeladene iPad-Apps