iOS-Game-Charts: Busfahren, hüpfen und Achterbahnen bauen

Ein Bus Simulator lässt die Herzen aller ÖPNV-Fans höher schlagen. Die kultigen Minions aus dem gleichnamigen Kinofilm hüpfen frech in die iOS-Spiele-Charts, und ein Games-Klassiker macht in der Hitparade für das iPad mit. dpa

Ruhe auf den Sitzen! Wer schon immer mal wissen wollte, wie es ist, als Fahrer eines Busses im Verkehrschaos einer Großstadt stecken zu bleiben, sollte ein Auge auf das Spiel „Bus Simulator PRO 2017“ (3,49 Euro) von Mageeks Apps&Games werfen. Insgesamt acht verschiedene Fahrzeuge können durch eine US-Großstadt gelenkt werden, am besten ohne Verzögerungen im Fahrplan zu verursachen. Unterschiedliche Wetterlagen und Tageszeiten lassen ein realistisches Fahrgefühl aufkommen.

Sie sind klein, gelb und ungemein lustig: Die Minions sind zurück in den iOS-Game-Charts. In „Minion Rush“ (In-App-Käufe möglich) gilt es, mit wahnsinniger Geschwindigkeit durch Hindernis-Parcours zu hüpfen und dabei möglichst viele Bananen einzusammeln. Das ist eine echte Herausforderung, nicht nur für Fans der glotzäugigen Knuddel-Zwerge.

„RollerCoaster Tycoon Classic“ (6,99 Euro) von Atari ist die mobile Version des Vergnügungspark-Simulators von 1999. Das Originalspiel gehört zu den ganz großen Games-Erfolgen der Jahrtausendwende. Auch auf dem iPad oder iPhone muss der Spieler wilde Achterbahnen bauen und damit möglichst viele Menschen anlocken. Denn mit dem eingenommen Geld kann er weitere Achterbahnen kreieren. Wer klug wirtschaftet, kann dem Freizeitpark beim Wachsen zusehen.

Meistgekaufte iPhone Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

4 Earth Impact Nicolas Schulz 0,99

5 Wonderputt Damp Gnat Ltd 1,09

6 Doodle Jump Lima Sky 0,49

7 Bus Simulator PRO 2017 Mageeks Apps&Games 3,49

8 Pocket City Bobby Li 5,49

9 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09

10 Pou Paul Salameh 2,29

Meistgeladene iPhone Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Hello Stars Fastone Games kostenlos

2 Merge Plane - Best Idle Game Gaga Games kostenlos

3 Helix Jump Voodoo kostenlos

4 Bumper.io Voodoo kostenlos

5 TENKYU Voodoo kostenlos

6 Perfekter Schlag Voodoo kostenlos

7 Fortnite Epic Games kostenlos

8 Slices Good Job Games kostenlos

9 Minion Rush Gameloft kostenlos

10 Tomb of the Mask Playgendary kostenlos

Meistgekaufte iPad Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Papers, Please 3909 8,99

3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

4 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

5 The Room Fireproof Games 1,09

6 Wonderputt Damp Gnat Ltd 1,09

7 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

8 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

9 Pocket City Bobby Li 5,49

10 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 6,99

Meistgeladene iPad Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Helix Jump Voodoo kostenlos

2 Fortnite Epic Games kostenlos

3 TENKYU Voodoo kostenlos

4 Hole.io Voodoo kostenlos

5 Codycross - Kreuzworträtsel Fanatee kostenlos

6 Minion Rush Gameloft kostenlos

7 Bumper.io Voodoo kostenlos

8 Tomb of the Mask Playgendary kostenlos

9 Woody Puzzle Free Block Puzzle Games Inc kostenlos

10 Harry Potter: Hogwarts Mystery Jam City, Inc. kostenlos