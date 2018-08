iOS-Game-Charts: Gefahr aus dem Weltraum

Ein Jump'n'Run Game stürmt das dieswöchige iOS-Ranking und Fans von Weltuntergangsszenarien können ihre Taktik-Skills unter Beweis stellen. dpa

Zahlreiche Bücher und Filme haben schon das Ende der Welt durch Asteroideneinschläge prophezeit. In „Earth Impact“ (0,99 Euro) können Spieler die Kontrolle über zerstörerische Asteroiden übernehmen und durch gezielte Angriffe versuchen, den Planeten Erde zu vernichten. Atemberaubende Grafik und ein wissenschaftliches Berechnungsmodell sorgen für ein realistisches Spielerlebnis.

Der Berliner Rapper UFO361 ist besonders unter Jugendlichen populär. In „VVS Hunter“ braucht der Künstler die Hilfe der Spieler, um möglichst viele Diamanten einzusammeln und Bomben auszuweichen. Das Konzept kommt gut an und sichert dem kostenlosen Spiel den ersten Platz der meistgeladenen iPhone-Games.

Meistgekaufte iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

3 Earth Impact Nicolas Schulz 0,99

4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

5 Doodle Jump Lima Sky 0,99

6 ROME: Total War Feral Interactive Ltd 10,99

7 Pou Paul Salameh 2,29

8 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09

9 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

10 First Strike: Final Hour FEINHEIT GmbH 1,09

Meistgeladene iPhone Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 VVS Hunter Matthias Lutz kostenlos

2 Hello Stars Fastone Games kostenlos

3 Helix Jump Voodoo kostenlos

4 Merge Plane - Best Idle Game Gaga Games kostenlos

5 Mein Zuhause - Entwerfe Träume Zentertain Ltd. kostenlos

6 TENKYU Voodoo kostenlos

7 Happy Glass Lion Studios kostenlos

8 Bumper.io Voodoo kostenlos

9 Fortnite Epic Games kostenlos

10 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Papers, Please 3909 8,99

3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

4 The Room Fireproof Games 5,49

5 The Room: Old Sins Fireproof Games 1,09

6 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

7 First Strike: Final Hour FEINHEIT GmbH 1,09

8 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

9 Aerofly FS 2 Flight Simulator IPACS 2,99

10 Motorsport Manager Mobile 3 Playsport Games Ltd 4,49



Meistgeladene iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Fortnite Epic Games kostenlos

2 Helix Jump Voodoo kostenlos

3 Hole.io Voodoo kostenlos

4 TENKYU Voodoo kostenlos

5 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos

6 Alle Punkte mit einem Zug Easybrain kostenlos

7 Bumper.io Voodoo kostenlos

8 Harry Potter: Hogwarts Mystery Jam City, Inc. kostenlos

9 Toon Blast Peak Games kostenlos

10 Woody Puzzle Free Block Puzzle Games Inc kostenlos