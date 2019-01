Neue Woche, neue Favoriten: Diesmal machen ein Geschicklichkeitsspiel, ein hüpfendes Strichmännchen sowie eine bunter Tetris-Verschnitt die iOS-Games-Charts von sich Reden. dpa

Es gibt Spiele, die sind so langweilig, als würde man dem Gras beim Wachsen zusehen. Zum Glück ist „Grass Cut“ (In-App-Käufe möglich) von Voodoo ganz anders. In diesem Geschicklichkeitsspiel geht es darum, mit Hilfe eines Sensenblatts eine abgesteckte Insel möglichst schnell vom grünen Gras zu befreien. Dabei muss man das Sägeblatt möglichst effektiv positionieren. Ganz schön verzwickt.

Wer sich immer schon mal wie Spiderman durch die Lüfte schwingen wollte, wird bei „Stickman Hook“ (In-App-Käufe möglich)von MADBOX so richtig Spaß haben. Man steuert ein kleines rotes Strichmännchen und muss sich mit Hilfe eines Seils möglichst geschickt durch einen Parcours hangeln. Dabei gilt es, im richtigen Moment das Seil an einen der angebrachten Haken zu schießen. Wer hier zu lange zögert, legt schnell eine Bruchlandung hin.

Das Puzzlespiel „Jewel Blast Block Drop“ erinnert an das Kultspiel Tetris und ist nicht minder knifflig. Bunte Blöcke müssen so platziert werden, dass sie eine Reihe bilden, die sich dann auflöst. Dadurch sammelt der Spieler Punkte. Können mehrere Reihen schnell hintereinander abgebaut werden, belohnt das Spiel mit Extrapunkten.

Meistgekaufte iPhone Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

3 Pocket City Bobby Li 4,49

4 Pou Paul Salameh 2,29

5 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99

6 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29

7 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

8 Doodle Jump Lima Sky 0,49

9 Beholder Creative Mobile 5,49

10 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

Meistgeladene iPhone Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Color Bump 3D Good Job Games kostenlos

2 Polysphere Playgendary kostenlos

3 Brawl Stars Supercell kostenlos

4 Drive and Park SayGames LLC kostenlos

5 Grass Cut Voodoo kostenlos

6 Happy Glass Lion Studios kostenlos

7 Jewel Blast Block Drop Puzzle Yan Yuliang kostenlos

8 Stickman Hook MADBOX kostenlos

9 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

10 Crowd City Voodoo kostenlos

Meistgekaufte iPad Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

3 The Room Fireproof Games 1,09

4 Pocket City Bobby Li 4,49

5 The Room Two Fireproof Games 2,29

6 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

7 The Room Three Fireproof Games 4,49

8 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99

9 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99

10 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

Meistgeladene iPad Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Jewel Blast Block Drop Puzzle Yan Yuliang kostenlos

2 Brawl Stars Supercell kostenlos

3 Polysphere Playgendary kostenlos

4 Color Bump 3D Good Job Games kostenlos

5 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

6 Kick the Buddy: Forever Playgendary kostenlos

7 Snowball.io™ Geisha Tokyo Inc. kostenlos

8 Happy Color™ Malen nach Zahlen X-Flow kostenlos

9 Happy Glass Lion Studios kostenlos

10 Stickman Hook MADBOX kostenlos