Die Feiertage und der Jahreswechsel im Kreis von Familie und Freunden haben auch in den iOS-Game-Charts ihre Spuren hinterlassen. Auf dem vierten Rang der meistgekauften iPad-Games landet diese Woche ein absoluter Spieleklassiker: „ACTIVITY Original“. dpa

Wie das seit zwei Jahrzehnten erfolgreiche Brettspiel für Groß und Klein garantiert auch die App (5,49 Euro) ein lustiges Kräftemessen in den Kategorien Zeichnen, Erklären und Pantomime. Dabei versucht jedes Team durch schnelles Erraten der dargestellten Begriffe als erstes das Zielfeld zu erreichen.

Die iPad-Version bietet ein paar Extra-Features: So ist das Zeichnen mit dem Finger auf dem Display möglich, und die digitalen Meisterwerke können anschließend per Facebook, Twitter oder E-Mail an Freunde verschickt werden. Außerdem können die Spielkarten nicht ausgehen, denn es stehen jede Menge Zusatzkarten zur Verfügung.

Während die einen gerne raten, träumen andere davon, Superfähigkeiten zu entwickeln, sich in temporeichen Kämpfen zu beweisen und zum Spielhelden zu werden. Mit dem Echtzeit-Strategiespiel „Brawl Stars“ wird das möglich: Dabei muss man mit sogenannten Brawlern Arenakämpfe gewinnen - als Einzelkämpfer oder zusammen mit Freunden.

Wer Brawler mit Superskills sammelt, kann seine Gewinnchancen erhöhen. Und wer Skins gewinnt, kann seine Brawler modifizieren. Verschiedene Spielmodi, wie Juwelen- oder Kopfgeldjagd, Tresorraub oder Showdown, bieten dabei actionreiche Abwechslung. „Brawl Stars“ schafft es auf Platz zwei der kostenfreien Apps für das iPhone und das iPad.

Meistgekaufte iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

3 Alto's Odyssey Snowman 5,49

4 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99

5 Pou Paul Salameh 2,29

6 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99

7 Alto's Adventure Snowman 5,49

8 Game Dev Tycoon Greenheart Games Pty. Ltd. 5,49

9 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

10 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29

Meistgeladene iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Color Bump 3D Good Job Games kostenlos

2 Brawl Stars Supercell kostenlos

3 Snowball.io™ Geisha Tokyo Inc. kostenlos

4 Drive and Park SayGames LLC kostenlos

5 Polysphere Playgendary kostenlos

6 Happy Glass Lion Studios kostenlos

7 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

8 Stickman Hook MADBOX kostenlos

9 Fortnite Epic Games kostenlos

10 Helix Jump Voodoo kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99

3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

4 ACTIVITY Original Piatnik 5,49

5 The Room Fireproof Games 1,09

6 Alto's Odyssey Snowman 5,49

7 The House of Da Vinci Blue Brain Games 5,49

8 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

9 Game Dev Tycoon Greenheart Games Pty. Ltd. 5,49

10 The Room Two Fireproof Games 2,29

Meistgeladene iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Snowball.io™ Geisha Tokyo Inc. kostenlos

2 Brawl Stars Supercell kostenlos

3 Color Bump 3D Good Job Games kostenlos

4 Kick the Buddy: Forever Playgendary kostenlos

5 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

6 Happy Glass Lion Studios kostenlos

7 Helix Jump Voodoo kostenlos

8 Jigsaw Puzzle HD Puzzle-spiele Veraxen Ltd kostenlos

9 Happy Color™ Malen nach Zahlen X-Flow kostenlos

10 Stickman Hook MADBOX kostenlos