Diesmal hat es ein Spiel in die Charts geschafft, das Eltern lieben dürften: „Garten der Wörter“. Mit dem kostenlosen Wortspiel können die Kleinen ihre Rechtschreibung auf die Probe stellen. Ein bunter Gartenhintergrund sorgt dabei für eine entspannte Atmosphäre. dpa

Weniger beschaulich geht es bei Motorsport Manager Mobile 3 zu. Zwar gehen Spieler hier nicht als Rennfahrer, sondern als Stratege an den Start, dennoch steht hier jede Menge Action auf dem Programm. Wer ein starkes Motorsportteam aufbaut und die richtigen Entscheidungen trifft, holt sich am Ende den Sieg. Neue Features sind ein Langstreckenrennen, Strecken durch Monaco und AR-Unterstützung. Damit schafft es der Titel auf Platz drei.

Noch angesagter ist das rote Männchen von „Discover Stickman Hook“, mit dem man über knifflige Hindernisse springt. Als Turnhilfe Jdient ein Enterhaken. Doch ist es gar nicht so leicht ihn unter Kontrolle zu bringen. Punkten kann, wer dabei alle akrobatischen Tricks beherrscht.



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

3 Motorsport Manager Mobile 3 Playsport Games Ltd 4,49

4 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99

5 Kingdom Rush Vengeance Ironhide S.A. 5,49

6 Doodle Jump Lima Sky 0,49

7 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

8 Bau-Simulator 2 astragon Entertainment GmbH 2,99

9 Pou Paul Salameh 2,29

10 XCOM®: Enemy Within 2K 10,99



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Stickman Hook MADBOX kostenlos

2 Fire Balls 3D Voodoo kostenlos

3 Find Differences: Detective Fastone Games kostenlos

4 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

5 Assassin's Creed Rebellion Ubisoft kostenlos

6 Swing Star Good Job Games kostenlos

7 Helix Jump Voodoo kostenlos

8 Mein Talking Tom 2 Outfit7 Limited kostenlos

9 Escape Room: Mystery Word ZHOU JIAPING kostenlos

10 Harry Potter: Hogwarts Mystery Jam City, Inc. kostenlos



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Kingdom Rush Vengeance Ironhide S.A. 5,49

3 Motorsport Manager Mobile 3 Playsport Games Ltd 4,49

4 XCOM®: Enemy Within 2K 10,99

5 Door Kickers KILLHOUSE GAMES SRL 5,49

6 Civilization Revolution 2 2K 10,99

7 Hidden Folks Adriaan de Jongh 2,29

8 Old Man's Journey Broken Rules 2,29

9 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

10 Star Wars®: Knights of the Old Republic™ Aspyr Media, Inc. 3,49



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Stickman Hook MADBOX kostenlos

2 Fire Balls 3D Voodoo kostenlos

3 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

4 Assassin's Creed Rebellion Ubisoft kostenlos

5 Mein Talking Tom 2 Outfit7 Limited kostenlos

6 Helix Jump Voodoo kostenlos

7 Table Tennis Touch Yakuto kostenlos

8 Garten der Wörter - Wortspiel IsCool Entertainment kostenlos

9 Happy Glass Lion Studios kostenlos

10 Harry Potter: Hogwarts Mystery Jam City, Inc. kostenlos