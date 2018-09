iOS-Game-Charts: Von Menschmaschinen und Pingpong

Erfolgreich auf dem vierten Rang der kostenpflichtigen Apps für das iPhone und das iPad ist „Homo Machina“. Unter den kostenlosen Anwendungen genießen „Table Tennis Touch“ und „Helix Jump“ große Popularität. dpa

Bei dem 2D-Videospiel „Homo Machina“ (3,49 Euro) geht es darum, surrealistische Rätsel zu lösen. Der Spieler geht auf eine lehrreiche Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper in Gestalt einer Fabrik. Ziel des Spiels im Stil der 1920 Jahre ist es, für den reibungslosen Ablauf der Körperfunktionen zu sorgen. 30 Schwierigkeitslevel und zahlreiche Interaktionen bieten dabei jede Menge Abwechslung.

Wird es draußen zu kalt oder windig, erlebt man einen Klassiker unter den Ballspielen einfach virtuell: Tischtennis! Bei „Table Tennis Touch“ erfreuen sich Gamer an mehreren Spielmodi, einer intuitiven Steuerung und einem realistischen Gameplay. Dabei braucht man wie im echten Leben Geschick und Timing. Die App landet auf dem zweiten Platz der meistgeladenen Games für das iPad.

Um Geschicklichkeit und Bewegung geht es auch bei der App „Helix Jump“. Hier müssen Spielefans mit einem Ball auf dem Weg durch ein rotierendes Spirallabyrinth möglichst viele Punkte sammeln. Dabei kommt es besonders darauf an, in dem rasantem Abwärtstempo nicht die Ruhe zu verlieren.

Meistgekaufte iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

2 Minecraft Mojang 7,99

3 My Child Lebensborn Sarepta Studio AS 3,49

4 Homo Machina ARTE Experience 3,49

5 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

6 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

7 Doodle Jump Lima Sky 0,49

8 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09

9 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

10 Pou Paul Salameh 2,29

Meistgeladene iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Happy Glass Lion Studios kostenlos

2 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

3 Merge Plane - Best Idle Game Gaga Games kostenlos

4 Love Island: The Game Fusebox Games kostenlos

5 Helix Jump Voodoo kostenlos

6 Line Puzzle: String Art BitMango kostenlos

7 Hello Stars Fastone Games kostenlos

8 Bike Unchained 2 Red Bull kostenlos

9 Bombz! LE TUI NETWORK TECHNOLOGY CO. LTD. kostenlos

10 Table Tennis Touch Yakuto kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

3 The House of Da Vinci Blue Brain Games 5,49

4 Homo Machina ARTE Experience 3,49

5 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

6 The Room Fireproof Games 1,09

7 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 6,99

8 My Child Lebensborn Sarepta Studio AS 3,49

9 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

10 The Room Two Fireproof Games 2,29

Meistgeladene iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Happy Glass Lion Studios kostenlos

2 Table Tennis Touch Yakuto kostenlos

3 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

4 Malbuch - Malen nach Zahlen X-Flow kostenlos

5 Line Puzzle: String Art BitMango kostenlos

6 Go Fish! Kwalee kostenlos

7 Helix Jump Voodoo kostenlos

8 Bike Unchained 2 Red Bull kostenlos

9 Fortnite Epic Games kostenlos

10 Hole.io Voodoo kostenlos