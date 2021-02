Favoriten im App Store : iOS-Game-Hits: Haare schneiden und gegen Freunde quizzen

Berlin Während des andauernden Lockdowns vertreibt sich die iOS-Community die Zeit mit allerlei Spielen. In dieser Woche schlüpfen besonders viele Gamer in die Rolle eines Friseurmeisters. Außerdem beliebt ist das Gelegenheitsspiel „Chat Master!“.



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. kostenlos

2 Project Makeover Bubblegum Games LLC kostenlos

3 Real Haircut Salon 3D MOONEE PUBLISHING LTD kostenlos

4 Neues Quizduell! MAG Interactive kostenlos

5 Homescapes Playrix kostenlos

6 High Heels! Zynga Inc. kostenlos

7 Among Us! InnerSloth LLC kostenlos

8 Blob Runner 3D Zynga Inc. kostenlos

9 Chat Master! SUPERSONIC STUDIOS LTD kostenlos

10 Stacky Dash SUPERSONIC STUDIOS LTD kostenlos