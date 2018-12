In den iOS-Charts bleibt vieles beim Alten. Das Rennen haben sich auch in dieser Woche die Vertreter in der Sparte „meistgeladene iPad-Apps“ geliefert. dpa

In der Top Ten lässt „Amazon Prime Video“ seinen Konkurrenten „Netflix“ erneut hinter sich. Mit der Anwendung können Nutzer zahlreiche Filme, Serien und Comedy-Shows unterwegs anschauen. Die Nutzer müssen dabei nicht einmal online sein. Voraussetzung ist lediglich eine Prime-Mitgliedschaft, die einen Unbegrenzten Zugang zum Streamingangebot ermöglicht.

Der Rivale Netflix landet in dieser Woche wieder auf Platz drei. Die App funktioniert ähnlich: Für einen monatlichen Beitrag können sich die Nutzer endlos aus dem Streaming-Angebot bedienen. Der Dienst fügt ständig neue Serien, Dokumentationen und Filme hinzu und macht persönliche Vorschläge, die auf dem vorherigen Nutzerverhalten beruhen.

Der Messenger für WhatsApp bleibt auf Platz zwei. Das Programm leistet Hilfe, wenn man den Messenger-Dienst auch auf dem iPad nutzen möchte. Um die Verbindung von Telefon und Tablet herzustellen, müssen die Nutzer lediglich einen QR-Code scannen. Danach kann die Kommunikation auf dem etwas größeren Gerät beginnen.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema Threema GmbH 3,49

3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

4 Minecraft Mojang 7,99

5 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49

6 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

7 Toca Hair Salon 3 Toca Boca AB 4,49

8 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29

9 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

10 WatchChat for WhatsApp Alexander Nowak 3,49

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

2 YouTube Google LLC kostenlos

3 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

4 Google Maps - Transit&Essen Google LLC kostenlos

5 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

6 Popular Wars Lion Studios kostenlos

7 Google Chrome Google LLC kostenlos

8 McDonald’s Deutschland McDonald's Deutschland kostenlos

9 Amazon Amazon kostenlos

10 Drive and Park SayGames LLC kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99

2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

3 Notability Ginger Labs 10,99

4 Minecraft Mojang 7,99

5 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99

6 Duet Display Duet, Inc. 10,99

7 Gorogoa Annapurna Interactive 5,49

8 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29

9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

10 Scanner Pro Readdle Inc. 4,49

Meistgeladene iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

2 Messenger für WhatsApp - iPad Gorilla Technologies kostenlos

3 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

4 YouTube Google LLC kostenlos

5 Google Chrome Google LLC kostenlos

6 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos

7 Amazon Amazon kostenlos

8 Popular Wars Lion Studios kostenlos

9 Google Maps - Transit&Essen Google LLC kostenlos

10 Command&Conquer: Rivals PVP Electronic Arts kostenlos