iOS-Spiele-Charts: Von Spürnasen und rasanten Flugmanövern

Fliegen, suchen und finden. Das sind derzeit die Lieblingsbeschäftigungen der Spielefans. Dabei geht es um Action, Geschicklichkeit und Köpfchen gleichermaßen. dpa

Erfolgreich auf dem vierten Platz der kostenlosen Apps für das iPhone ist „Find Differences: Detective“. Bei diesem Suchspiel geht es darum, als Privatdetektiv kniffelige Fälle zu lösen und Verdächtigen auf die Spur zu kommen - egal ob untreuen Ehepartnern oder Serienkillern. Dazu bietet die App stets zwei nur scheinbar gleiche Bilder von verschiedenen Schauplätzen, in denen der Spieler eine bestimmte Anzahl an Unterschieden entdecken und markieren muss. So kann er auf 200 Leveln wertvolle Hinweise sammeln und die Fälle lösen.

Ebenfalls hoch in der Gunst der iOS-Gamer liegt „Sky Gamblers - Storm Raiders 2“ (5,49 Euro). Der Vorgänger dieses Spiels rund um Flugzeugkämpfe im Zweiten Weltkrieg gewann 2013 den Apple Design Award. Und auch die Nachfolgeversion besticht durch die überzeugende Grafik.

Unter realistischen Wetterbedingungen absolviert der Spieler in detailgetreuen Flugzeugtypen Luftkämpfe über vollständig nachgebildeten Städten. Dabei fordern verschiedene Modi, wie „Erobere die Flagge“, „Teamspiel“ oder „Überlebenskampf“ das Flug- und Kampfgeschick immer wieder neu heraus. Das actionreiche Spiel landet auf dem zehnten Rang der meistverkauften Apps für das iPad.

Meistgekaufte iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler P reis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

3 Bau-Simulator 2 astragon Entertainment GmbH 2,99

4 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99

5 Truck Simulation 19 astragon Entertainment GmbH 3,99

6 Assassin's Creed Identity Ubisoft 2,29

7 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

8 Pou Paul Salameh 2,29

9 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,00

10 Doodle Jump Lima Sky 0,49

Meistgeladene iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Fire Balls 3D Voodoo kostenlos

2 Stickman Hook MADBOX kostenlos

3 Mein Talking Tom 2 Outfit7 Limited kostenlos

4 Find Differences: Detective Fastone Games kostenlos

5 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

6 Swing Star Good Job Games kostenlos

7 Helix Jump Voodoo kostenlos

8 Skiddy Car Kwalee kostenlos

9 Happy Glass Lion Studios kostenlos

10 Bumper.io Voodoo kostenlos

Meistgekaufte iPad Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

3 Bau-Simulator 2 astragon Entertainment GmbH 2,99

4 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99

5 Football Manager 2019 Touch SEGA 21,99

6 Truck Simulation 19 astragon Entertainment GmbH 3,99

7 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99

8 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

9 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 6,99

10 Sky Gamblers - Storm Raiders 2 Atypical Games 5,49

Meistgeladene iPad Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 My Talking Tom 2 Outfit7 Limited kostenlos

2 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

3 Fire Balls 3D Voodoo kostenlos

4 Stickman Hook MADBOX kostenlos

5 Murder in the Alps Nordcurrent kostenlos

6 Helix Jump Voodoo kostenlos

7 Candy Crush Friends Saga King kostenlos

8 Miraculous Ladybug&Cat Noir Crazy Labs kostenlos

9 Happy Glass Lion Studios kostenlos

10 Garten der Wörter - Wortspiel IsCool Entertainment kostenlos