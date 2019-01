Unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit hängt von der Qualität des nächtlichen Ruhens ab. Als Unterstützung hierbei nutzen viele den „AutoSleep Schlaftracker“. Eine vielfach gekaufte Hilfe für den Arbeitsalltag ist die Anwendung „Scanner Pro“. dpa

Die App „AutoSleep Schlaftracker“ (3,49 Euro) vermisst und dokumentiert mit Hilfe der Apple Watch den Schlaf. Sie erkennt Wachphasen durch Bewegung, misst die Herzfrequenz und kann ermitteln, in welcher Schlafphase man sich gerade befindet. Wer die Watch nicht im Bett tragen will, hängt das Gerät kurz vor dem Schlafengehen ans Ladekabel. Sobald die Watch oder das iPhone wieder verwendet werden, weiß die App, dass der Schlaf beendet wurde.

Eine weitere beliebte App ist diese Woche der „Scanner Pro“ (4,49 Euro). Sie landete auf Platz sieben der meistgekauften iPad Apps. Eine fortschrittliche Bildbearbeitung und die Arbeit mit der Telelinse des Handys bieten die Möglichkeit, auch aus weiterer Entfernung gut lesbare Scans zu erstellen. Außerdem können Abläufe für wiederkehrende Uploads und Weiterleitungen erstellt werden. Eine iCloud-Synchronisation über alle Geräte und die Unterstützung vieler weiterer Cloud-Server ermöglichen schnelles Sichern und einen einfachen Zugriff auf die gescannten Inhalte.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Threema Threema GmbH 3,49

2 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

3 Minecraft Mojang 7,99

4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

5 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

6 WatchChat for WhatsApp Alexander Nowak 3,49

7 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49

8 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 3,49

9 Forest by Seekrtech SEEKRTECH CO., LTD. 2,29

10 Afterlight 2 Afterlight Collective, Inc 3,49

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Color Bump 3D Good Job Games kostenlos

2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

3 YouTube Google LLC kostenlos

4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

5 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

6 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos

7 Polysphere Playgendary kostenlos

8 TikTok - Real Short Videos musical.ly Inc. kostenlos

9 Google Maps - Transit&Essen Google LLC kostenlos

10 Amazon Amazon kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99

2 Notability Ginger Labs 10,99

3 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

4 Minecraft Mojang 7,99

5 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99

6 Duet Display Duet, Inc. 10,99

7 Scanner Pro Readdle Inc. 4,49

8 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

10 Noteshelf 2 Fluid Touch Pte. Ltd. 10,99

Meistgeladene iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

2 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

3 Messenger für WhatsApp - iPad Gorilla Technologies kostenlos

4 YouTube Google LLC kostenlos

5 Jewel Blast Block Drop Puzzle Yan Yuliang kostenlos

6 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos

7 Amazon Amazon kostenlos

8 ARD Südwestrundfunk Anstalt des öffentl kostenlos

9 ZDFmediathek ZDF kostenlos

10 Brawl Stars Supercell kostenlos