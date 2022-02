Für iPhone und iPad : iOS-Top-Apps: Einrichtungshilfe und Book-Creator

Mit dem «Book Creator for iPad» lassen sich digitale Bücher gestalten. Foto: App Store von Apple/dpa-infocom

Berlin Einen Raum einrichten ist gar nicht so leicht: Oft kann man sich nicht vorstellen, wie das Resultat aussehen könnte. Der passende Helfer gehört nun zu den Favoriten des App Stores. Außerdem schafft es ein Creator für iBooks nach oben.

Wer schon einmal umgezogen ist und plötzlich in einer leeren Wohnung steht, der weiß wie schwer das Einrichten ist. Eine beliebte App hilft beim Planen des neuen Zuhauses.

Die App „Raumplaner & Zimmer Einrichten“ schafft es in dieser Woche unter die Top Ten. Der individuelle Wohntraum lässt sich hier recht übersichtlich und einfach visualisieren. Dabei bekommen Nutzer schnell eine genaue Vorstellung, wie der Raum aussehen wird. Von den Farben an den Wänden bis zum Stellplatz für Möbel - die Konfigurationen sind zahlreich und lassen sich außerdem mit dem Partner und den Mitbewohnern in sekundenschnelle teilen.

Aktuell ebenfalls angesagt: „Book Creator for iPad“. Hier können eigene Bücher für das iPad erstellt werden, die als iBooks auf dem iPad lesbar sind. Egal ob ein Kinderbuch oder die neuesten Rezepte mit Fotos aus der eigenen Küche - die Möglichkeiten sind zahlreich. Die iBooks kann man zudem unkompliziert an Freunde schicken oder in den iBooks Store stellen.

In diese Woche auch wieder oben dabei ist die Unwetter-Warn-App „NINA“. Die vergangene stürmische Woche ließ die Downloads nach oben schnellen und katapultierte die App auf Platz 4 der meistgeladenen iPhone-Apps. Der Dienst hilft dabei die Bevölkerung rechtzeitig zu warnen und auf mögliche Gefahrenlagen aufmerksam zu machen.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99

3 Minecraft Mojang 6,99

4 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,99

5 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 4,99

6 Pou Zakeh Limited 1,99

7 ADAC Camping Stellplatz 2022 ADAC Camping GmbH 4,99

8 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99

9 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99

10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 CovPass Robert Koch-Institut kostenlos

2 Corona-Warn-App Robert Koch-Institut kostenlos

3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

4 NINA Bundesamt fuer Bevoelkerungsschutz und Kata kostenlos

5 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

6 YouTube Google LLC kostenlos

7 Google Maps - Transit & Essen Google LLC kostenlos

8 TikTok TikTok Ltd. kostenlos

9 PayPal PayPal, Inc. kostenlos

10 Noteit - Drawing App Vitor Bukovitz kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 7,99

2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 9,99

3 Minecraft Mojang 6,99

4 Messenger für WhatsApp on iPad Beijing Free Calculator Technology Co., Ltd 0,99

5 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99

6 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99

7 ADAC Camping Stellplatz 2022 ADAC Camping GmbH 4,99

8 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

9 AnkiMobile Flashcards Ankitects Pty Ltd 24,99

10 Book Creator for iPad Tools for Schools Limited 2,99

Meistgeladene iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Airport Security Kwalee Ltd kostenlos

2 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

3 ZOOM Cloud Meetings Zoom Video Communications, Inc. kostenlos

4 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos

5 Raumplaner & Zimmer Einrichten Oleksandr Rysenko kostenlos

6 Joyn deine Streaming App Joyn GmbH kostenlos

7 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos

8 RTL+ RTL interactive kostenlos

9 Microsoft PowerPoint Microsoft Corporation kostenlos

10 Disney+ Disney kostenlos

© dpa-infocom, dpa:220126-99-854983/11

(dpa)