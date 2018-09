iOS-Top-Apps: Naturdetektive und traurige Wassergläser

Wieder in den Top Ten der kostenpflichtigen iPhone-Apps ist „PlantSnap Plant Identification“ (4,49 Euro). Einen steilen Aufstieg hat die kostenlose App „Happy Glass“ geschafft. dpa

Mit „PlantSnap Plant Identification“ haben Naturliebhaber ihren eigenen Taschenbotaniker immer dabei. Denn nun können sie mit ihrem Smartphone ganz einfach Pflanzen aller Art fotografieren und bestimmen. Ob auf einem kurzen Spaziergang zu Hause oder einer Urlaubsreise - die globale Pflanzendatenbank mit 500.000 gespeicherten Arten erkennt 90 Prozent aller Pflanzen der Erde.

„Wasser Marsch!“ heißt es dagegen bei der kostenfreien App „Happy Glass“. Bei diesem kniffeligen Puzzlespiel in Cartoonoptik geht es darum, ein trauriges leeres Glas mit Wasser zu füllen - und somit wieder fröhlich zu stimmen. Dies schafft aber nur, wer mit einem virtuellen Stift die strategisch richtigen Linien zeichnet. „Happy Glass“ schafft es auf den ersten Rang der meistgeladenen Apps für das iPhone.

Weiterhin ganz vorne dabei ist ein Spiel gegen den Rest der Welt. Der Dauerbrenner „Plague Inc.“ (0,99 Euro) lässt sich als eine Mischung aus anspruchsvollem Strategiespiel und erschreckend realistischer Simulation verstehen. Ziel des düsteren Spiels ist es, die Menschheit mittels einer selbstentwickelten Seuche zu vernichten und jede Gegenwehr zu bekämpfen. „Plague Inc.“ belegt Platz drei der kostenpflichtigen iPhone-Apps und Platz neun der iPad-Apps.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema Threema GmbH 3,49

3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

4 Minecraft Mojang 7,99

5 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49

6 My Child Lebensborn Sarepta Studio AS 3,49

7 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

8 Afterlight 2 Afterlight Collective, Inc 3,49

9 Homo Machina ARTE Experience 3,49

10 PlantSnap Plant Identification PlantSnap, Inc. 4,49

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler P reis in Euro

1 Happy Glass Lion Studios kostenlos

2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

3 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

5 YouTube Google, Inc. kostenlos

6 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos

7 Musik YT Mp3 und SC Hören Arturo Percich kostenlos

8 Merge Plane - Best Idle Game Gaga Games kostenlos

9 Google Maps - Transit&Essen Google, Inc. kostenlos

10 Musik ohne Internet hören Reoent Assets kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler P reis in Euro

1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99

2 Notability Ginger Labs 10,99

3 Minecraft Mojang 7,99

4 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

5 Affinity Photo Serif Labs 21,99

6 Duet Display Duet, Inc. 10,99

7 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99

8 Scanner Pro Readdle Inc. 4,49

9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

10 The House of Da Vinci Blue Brain Games 5,49

Meistgeladene iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

2 YouTube Google, Inc. kostenlos

3 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

4 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos

5 Happy Glass Lion Studios kostenlos

6 Table Tennis Touch Yakuto kostenlos

7 Microsoft Excel Microsoft Corporation kostenlos

8 Paper.io 2 Voodoo kostenlos

9 Malbuch - Malen nach Zahlen X-Flow kostenlos

10 Microsoft PowerPoint Microsoft Corporation kostenlos