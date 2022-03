Aus dem App Store : iOS-Top-Apps: Spritpreise vergleichen und Videos schneiden

Die Tank-App «mehr-tanken» empfiehlt den optimalen Zeitpunkt zum Tanken inklusive Benzinpreisprognose und gewählte Spritsorte. Foto: App Store von Apple/dpa-infocom

Berlin Die „mehr-tanken“-App hilft genervten Autofahrern beim Finden des günstigsten unter den teuren Benzinpreisen. Auf den Spitzenplatz schafft es in dieser Woche die All-in-One-Videobearbeitungs-App „CapCut - Video Editor“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer derzeit auf das Auto angewiesen ist, ist der Verzweiflung nahe: Die Rekordpreise an der Zapfsäule lassen uns nur noch ungläubig mit dem Kopf schütteln. Eine App hilft zumindest dabei, die günstigsten Benzinpreise für Tankstellen in der Nähe zu finden.

Kein Wunder, dass die „mehr-tanken“-App in dieser Woche bei iOS-Usern gut ankommt (auf Rang acht der Charts). Die Tank-App ist offiziell an die Markttransparenzstelle mit Echtzeit-Spritpreisen angeschlossen. Sie empfiehlt den optimalen Zeitpunkt zum Tanken inklusive Benzinpreisprognose und gewählte Spritsorte.

Auf den Spitzenplatz schafft es die Anwendung „CapCut - Video Editor“. Sie bietet alles, was Nutzer von einer Videobearbeituns-Apps erwarten: Einfache Bedienung, übersichtliche Schnittfunktion, viele verschiedene Filter und Beauty-Effekte sowie eine lange Musik-Liste. Neu ist, dass in Projekten jetzt auch GIFs hinzugefügt werden können.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

2 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99

3 Minecraft Mojang 6,99

4 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,99

5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

6 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99

7 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 4,99

8 Pou Zakeh Limited 1,99

9 Incredibox So Far So Good 4,99

10 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 CapCut - Video Editor Bytedance Pte. Ltd kostenlos

2 CovPass Robert Koch-Institut kostenlos

3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

4 Corona-Warn-App Robert Koch-Institut kostenlos

5 Google Maps - Transit & Essen Google LLC kostenlos

6 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

7 TikTok TikTok Ltd. kostenlos

8 mehr-tanken webfactor media GmbH kostenlos

9 YouTube Google LLC kostenlos

10 PayPal PayPal, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 7,99

2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 9,99

3 Minecraft Mojang 6,99

4 Messenger für WhatsApp on iPad Beijing Free Calculator Technology Co., Ltd 0,99

5 MyScript Calculator MyScript 2,99

6 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99

7 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99

8 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

9 Messaging for WhatsApp on iPad Burak Acemoglu 2,99

10 AnkiMobile Flashcards Ankitects Pty Ltd 24,99

Meistgeladene iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos

2 ZOOM Cloud Meetings Zoom Video Communications, Inc. kostenlos

3 Disney+ Disney kostenlos

4 Airport Security Kwalee Ltd kostenlos

5 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos

6 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos

7 Microsoft PowerPoint Microsoft Corporation kostenlos

8 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

9 Joyn deine Streaming App Joyn GmbH kostenlos

10 Hay Day Supercell kostenlos

© dpa-infocom, dpa:220126-99-854983/15

(dpa)