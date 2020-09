Handyortung mit GPS oder GSM : Kann man ein Handy rückwirkend orten?

Dass man bei dem heutigen Stand der Technik ein Handy orten kann, ist längst kein Geheimnis mehr. Viele Tools im Internet bieten zu diesem Zweck eine kostenlose Handyortung an. Liegt eine Zustimmung vor oder haben die betreffenden Personen diese Möglichkeit in ihren Einstellungen akzeptiert, dann ist dies auch bei anderen mündigen Personen möglich. Manche Menschen möchten nun wissen, ob sie dies auch rückwirkend tun können. Dieser Frage möchten wir auf den Grund gehen.

Grundsätzlich stehen in aller Regel zwei Systeme für die Ortung zur Verfügung. So lässt sich mittels Global Positioning System (GPS) oder dem Global System for mobile Communication (GSM) der Standort ermitteln. GSM ist das Kommunikationssystem der Handybetreiber. Es wurde in Deutschland ab 1992 großflächig aufgezogen. Der zukunftsweisende Standard G5 ist gemessen an der Ursprungsversion die fünfte Generation. Die Netzstruktur von GSM ist in viele verschiedene Local Areas unterteilt. Jede Local Area wird von dem zuständigen Sendemast erkannt. Auf diese Weise lässt sich die Positionsbestimmung mit der Fehlertoleranz von nur wenigen Metern ziemlich exakt durchführen.