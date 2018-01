später lesen Folgsamer Mitbewohner Keecker zeigt autonomen Unterhaltungsroboter FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke Teilen

Multiroom mal anders: Keecker heißt ein neuer Roboter mit Lautsprechern, Beamer, WLAN und Kamera. Wie in fast allen auf der <a href="https://www.ces.tech/" target="_blank">Elektronikmesse CES</a> in Las Vegas vorgestellten Geräten steckt auch in ihm ein Sprachassistent - mit Alexa und dem Google Assistant sind es sogar zwei. dpa