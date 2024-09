Spätere Agrob Als eine Ehranger Fabrik weltweit exportierte: Wer war Paul Servais? (Podcast/Fotos)

Dass die Firma sich damals in Ehrang niederließ, hing mit dem günstigen Standort in der Nähe der neuen Bahnlinien in der Eifel und an der Mosel zusammen. Die Dekorfliesen in leuchtenden Farben waren „in der Zeit des Jugendstils ein Markenzeichen der Vereinigten Servais-Werke“, wie es in einer Broschüre des Stadtmuseums heißt.