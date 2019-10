„Luigi's Mansion 3“ : Klempner jagt Geister mit Staubsauger

Berlin Luigi steht eher im Schatten seines bekannteren Bruders Mario. Doch der grün gekleidete Klempner hat trotzdem etliche Fans in der Nintendo-Spielergemeinde. Im neuen „Luigi's Mansion 3“ wird sein ängstliches Gemüt hart auf die Probe gestellt.

Die Veröffentlichung von „Luigi's Mansion 3“ an Halloween (31. Oktober) ist kein Zufall. Luigi nämlich erforscht in einem Mix aus Puzzlespiel und Jump’n’Run ein unheimliches Haus. Was als Entspannungsurlaub gedacht war, entpuppt sich als miese Finte von König Buu Huu, der Luigi und seine Begleiter in das Geisterhaus lockt, um diese zu entführen. Als Mario und seine Kumpel verschwinden, begibt sich Luigi notgedrungen auf die Suche nach seinen Lieben.