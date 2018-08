Kontaktlos bezahlen - wie sicher ist NFC?

Spätestens seit der Einführung von Google Pay in Deutschland im Juni 2018 ist kontaktloses Bezahlen in aller Munde. Dabei ist kontaktloses Bezahlen auch mit Kreditkarten und Girocards schon seit Längerem möglich. Allerdings gibt es immer noch Sicherheitsbedenken bezüglich dieser neuen Technologie - sind diese berechtigt?

Was genau ist NFC und wie funktioniert das?

NFC steht für "Near Field Communication" und ermöglicht es, Beträge bis 25 Euro ohne Einstecken der Karte und ohne Eingabe der PIN zu bezahlen. Auch bei Beträgen über 25 Euro reicht es aus, die Kreditkarte näher als 4 cm an das Bezahlterminal zu halten und den Bezahlvorgang mit PIN oder Unterschrift zu bestätigen.

Damit werden Bezahlvorgänge an der Ladenkasse ungemein beschleunigt.

Wo kann man mit NFC bezahlen?

Kontaktlos bezahlen kann man überall, wo man das NFC-Symbol in Form von Funkwellen vorfindet. Egal, ob Restaurant, Supermarkt oder Ladenkasse - immer mehr Geschäften unterstützen NFC. Damit man mit der Kreditkarte kontaktlos bezahlen kann, muss sich das NFC Symbol auch auf der eigenen Kreditkarte befinden, was aber mittlerweile so gut wie bei jeder karte der Fall ist.

Doch nicht nur mit der Kreditkarte und EC-Karte kann man kontaktlos bezahlen. Durch die kürzliche Einführung von Google Pay und den baldigen Start von Apple Pay wird auch das kontaktlose Bezahlen via Smartphone salonfähig.

Wie sicher ist NFC?

Selbst wenn Kreditkarten und Girocards (frühere EC-Karten) schon seit Längerem mit der NFC-Funktion ausgestattet sind, setzt sich diese Bezahlmethode sowohl bei Kreditkarten als auch beim Smartphone nur langsam durch. Ein Grund für die geringe Akzeptanz der neuen Technologie sind laut Bitkom die hohen sicherheitsbedenken in Bezug auf NFC. Viele befürchten, dass Kriminelle gerade kleinere Beträge bis 25 Euro quasi "im Vorbeigehen" unbemerkt vom Konto abbuchen könnten.

Zumindest theoretisch wäre dies durchaus möglich: Man benötigt dafür nur ein Terminal, welches man schon ab 29 Euro im Internet kaufen kann - eine Lizenz dafür braucht man nicht. Dann braucht man nur noch ein Smartphone für die Steuerung des Terminals und schließlich ein Girokonto, auf welches das abgezogene Geld überwiesen werden muss. Stellt kontaktloses Bezahlen via NFC also wirklich eine ernste Sicherheitslücke dar?

So kann man sich schützen

Tatsächlich muss erst einmal klargestellt werden, dass NFC Manipulation in der Praxis nicht so leicht ist, wie es zunächst scheint.

Wie bereits erwähnt, wird für diese Art des Betrugs ein Girokonto benötigt und für die Eröffnung eines Girokontos wiederum muss man seine Identität nachweisen. Allein das ist für viele Kriminelle schon eine große Hürde.

Aber auch schon vorher gibt es für die Kriminellen schon einige Stolpersteine: Wie Tests gezeigt haben, reicht schon eine zweite Karte mit NFC-Funktion in unmittelbarer Nähe, um das Kartenlesegerät zu verwirren und eine illegale Abbuchung zu verhindern.

Im Übrigen ist es auch nicht ohne Weiteres möglich "versehentlich" mit NFC an der Kasse zu bezahlen: Die Karte muss wie gesagt näher als 4 cm an das Terminal gehalten werden und dort einen kurzen Moment verweilen. Unkontrolliertes Bezahlen im Vorbeigehen ist so ausgeschlossen.

Um auch das kleinste Risiko bezüglich NFC zu vermeiden, kann man sich inzwischen auch mit speziellen Kartenhüllen und Geldbeuteln schützen.

Fazit

Es zeigt sich also, dass NFC keineswegs so unsicher ist, wie von manchen befürchtet. Mit der Kreditkarte kontaktlos bezahlen, ist bequem, schnell und stellt in der Regel kein höheres Risiko dar, als andere Bezahlformen.

Insgesamt zeigt sich letztlich auch durch die Einführung von Google Pay in Deutschland ein klarer Zukunftstrend hin zum kontaktlosen Bezahlen - ganz gleich, ob nun mit Kreditkarte oder per Smartphone.