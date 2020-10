Kryptowährungen handeln : 5 Alternativen zu Bitcoin

Schon vor Jahren begann der große Boom der Kryptowährungen. Investoren sahen Krypto als Alternative zum altbekannten Handel mit Devisen und konnten einen massiven Aufwärtstrend für hohe Rendite ausnutzen. Doch was sind Kryptowährungen eigentlich? Bitcoin wird gerne als Synonym dazu verwendet - doch handelt jeder, der mit virtuellen Währungen handelt, automatisch mit Bitcoin?

Wer Kryptowährungen kaufen möchte, will häufig direkt in Bitcoin investieren. Doch es lohnt sich, verschiedene digitale Währungen kennenzulernen bevor man eine Entscheidung über einen Trade trifft.

Eine digitale Währung wird dann auf Daytrading-Portalen zum Kauf angeboten. Indem man echte Währungen, also beispielsweise Euro oder US-Dollar, zahlt, erhält man den Gegenwert in Form von Krypto. Wer in Bitcoin investieren will, checkt vorab natürlich den Kurs, um einen Trend prognostizieren zu können. Nur wenn der Wert pro Einheit weiter ansteigt, kann man durch den Trade Profit erzielen. Bitcoin wird meist als Oberbegriff für alle Arten von digitaler Währung verwendet, weil es eine der Ersten war und in den ersten Jahren zu einer beeindruckenden Geldanlage wurde. Zahlreiche Investoren wurden durch ein frühzeitiges Ausnutzen dieses Positivtrends reich.