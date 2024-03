Geschichte(n) zum Hören Podcast: Eine heilige Kaiserin aus Luxemburg und die Moselfehde

In einem anderen Fall habe sie einen betrügerischen Arbeiter an der Dom-Baustelle überführt, indem sie das Geld für den Lohn in eine Schale warf, aus der sich jeder so viele Münzen nehmen sollte wie ihm zustehen würde. Als der besagte Arbeiter mehr als erlaubt an sich nehmen wollte, fingen die unrechtmäßigen Pfennige in seiner Hand zu glühen. Bis in die Gegenwart soll der Einfluss der heiligen Luxemburgerin in Franken reichen, sie habe die Stadt vor schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg bewahrt durch einen Nebelschleier, wie es auf einer Kunigunde gewidmeten Seite des Bistums Bamberg heißt.