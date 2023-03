Testen Sie ihr Wissen! Landmarken: Wie gut kennen Sie sich in der Region aus?

Außergewöhnliche Formationen im Gelände, die zum Beispiel Wanderern zur Orientierung dienen, gibt es in unserer Region zu finden. In der Reihe „Landmarken der Region“ hat unsere Redaktion daher solche besonderen Plätze in der Eifel, an Mosel und Saar oder im Hunsrück in verschiedenen Beiträgen vorgestellt. Eine Übersicht finden Sie in unserem Dossier.