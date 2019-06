Tipps : Lügen im Online-Dating: Was ist genug?

Nirgendwo anders wird so oft gelogen, wie im Online-Dating. Authentische Präsentation oder Persönlichkeit gibt es im Dating über das Internet kaum. Im Vordergrund steht, ob die Frau "leicht zu haben" sei.

Es ist auch verständlich, denn wer präsentiert seine Fehler oder Makel noch bevor man sich überhaupt gesehen hat? Online-Dating bedeutet nun mal: Werbung in eigener Sache. Und wir alle wissen, dass nicht jede Werbung ehrlich ist. Ein Paarberater aus Hamburg sagt auch, dass etwas Schönreden auch in Ordnung sei. Wer allerdings lügt, der hat offensichtlich ein starkes Problem mit sich selbst.

Eine Lüge sagt aus, dass etwas im Unterbewusstsein nicht in Ordnung ist. Es scheint ein Defizit zu geben. Ein sehr bekanntes Beispiel ist die Frage nach dem Führerschein. Viele Männer fangen, sofern sie ihn nicht haben, aus Reflex an zu Lügen.

Zuerst sollte man unterscheiden, um was es hier geht. Wollen Sie eine Beziehung mit dem Partner oder geht es um die sexuelle Erfahrung? Bei einer Affäre geht es nur um die sexuelle Fantasie. Der Charakter und damit einher auch die Ehrlichkeit, ist hier nicht so wichtig.

Nach Brand in Lorscheid: Mann starb an Rauchvergiftung (Fotos/Videos)

Ermittlungsergebnisse : Nach Brand in Lorscheid: Mann starb an Rauchvergiftung (Fotos/Videos)

Das Profilbild sollte aktuell sein und im Online-Dating herrscht die Mentalität während dem Chat, nach einem aktuellen Foto zu fragen. In Zeiten des Smartphones dürfte all das aber kein Problem sein.

Ein Bild vom professionellen Fotografen ist gar nicht so verkehrt, allerdings sollte das Bild nicht zu schön sein. Sprich: Es darf nicht zu stark bearbeitet sein. Professionelle Studios haben aber ein Händchen dafür, dass die Bilder weiterhin authentisch wirken. Sie sind so hübsch, wie Sie eben sind.

Menschen zu verstehen ist ähnlich einfach, wie das Lesen von Hotelbewertungen. Sie planen einen Urlaub in Italien und suchen sich ein Hotel aus. In der Beschreibung, die wunderschön klingt, lesen Sie aber nichts von einem Meerblick. So sollten Sie auch keinen erwarten. So ähnlich ticken auch Online-Plattformen.