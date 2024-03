Unterschätzter Lärmfaktor Mechanische Tastaturen können auch nerven

Hersteller beziffern die Lebensdauer mechanischer Tastaturen etwa auf 100 Millionen Tastenanschläge, während Membrantastaturen, die auch Rubberdome-Tastaturen genannt werden, auf nur 10 Millionen Anschläge kommen. Doppelt so lang, also 20 Millionen Anschläge, halten Tastaturen mit Scherenmechanik, eine Art stabilere Variante der Membrantastatur, die auch oft in Notebooks zum Einsatz kommt.