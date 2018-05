später lesen Für Konsole und Windows 10 Microsoft baut Xbox-Steuergerät für Menschen mit Handicap FOTO: Microsoft FOTO: Microsoft Teilen

Twittern

Teilen



Für Menschen mit körperlichen Handicaps hat Microsoft ein neues Steuergerät angekündigt. Der Adaptive Controller soll sich sowohl an der Konsole Xbox One als auch an Windows-10-PCs nutzen lassen. dpa