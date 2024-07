Neue Notebooks Microsoft: Das läuft auf Windows 11 on ARM - und das nicht

Nicht zuletzt fällt noch eine Funktion von Windows dem Umstieg auf die ARM-Architektur zum Opfer. Windows Fax und Scan ist nicht mehr verfügbar. Einen Ersatz für diese ziemlich in die Jahre gekommene App nennt Microsoft an dieser Stelle nicht. Nutzerinnen und Nutzer schauen hier am besten beim Hersteller ihres Scanners oder Druckers nach geeigneter Software - die dann hoffentlich unter Windows 11 on ARM funktioniert.