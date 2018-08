später lesen Kleinere Variante Microsofts Tablet Surface Go startet in Deutschland FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Microsoft fordert Apples iPad erneut mit einer neuen, kleineren Variante seines Surface heraus. Das Surface Go ist mit einer Bildschirmdiagonale von zehn Zoll ab diesem Dienstag im Fachhandel sowie über den Microsoft Store erhältlich, kündigte das Unternehmen am Montag an. dpa