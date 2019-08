Bildbearbeitung : Mit diesen Programmen wird jedes Foto zum Highlight

Berlin Bildfehler beheben? Farbstiche entfernen? Dazu muss man kein Profi-Fotograf oder gelernter Mediengestalter sein. Denn längst gibt es viele gute Programme und Apps, die dem Laien zur Hand gehen, wenn dieser seine Fotos aufhübschen möchte.

Für die Bearbeitung am PC bietet sich etwa das kostenlose Gimp an. Die freie Software bietet zahllose Montagetechniken, aber auch viele Funktionen wie etwa zur Kontrastkorrektur. „Die Bedienung des Programms ist recht intuitiv, da sich auf Wunsch die Werkzeugleisten und das Feld für die Bildbearbeitung in einem Fenster befinden“, erklärt André Reinhardt vom Telekommunikationsportal „Teltarif.de“. Ebenen-Verwaltung, Auswahl-Tools und Filter erleichtern die Arbeit.