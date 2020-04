Aufpolierter Klassiker : Mit „Resident Evil 3 Remake“ auf 90er-Zombiejagd

Berlin Auferstanden aus den 90ern, aufpoliert und modern - so will Capcom mit „Resident Evil“-Remakes Fans das Gruseln lehren. Die Neuauflage des 1999er-Klassikers „Resident Evil 3“ ist der jüngste Streich.

Das Remake schließt an die Handlung des ersten Spiels an. Jill Valentine, ehemaliges Mitglied der Elitetruppe S.T.A.R.S., kehrt zurück nach Racoon City um die Hintergründe des Zombie-Virus und die Geheinisse des üblen Umbrella-Konzerns zu untersuchen. Wie es der Zufall will, hat sich das T-Virus jedoch wieder in Racoon City ausgebreitet und - wer hätte es vermutet - die meisten Bewohner in menschenfressende Untote verwandelt.