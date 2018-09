später lesen Test Mobilebanking ist sicher FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Twittern

Teilen



Mobilebanking auf dem Smartphone ist so sicher wie Onlinebanking am Rechner. Darauf weist die Stiftung Warentest in einem Testbericht von jeweils 19 Banking-Apps für Android und iOS hin („test“-Ausgabe 10/18). dpa